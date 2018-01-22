أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي،أمس الأحد، بسوق أهراس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست، سبعة مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ، إضافة إلى توقيف أربعة تجار مخدرات بتلمسان

ومن جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني بتلمسان من الإطاحة بعناصر شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها، حيث أسفرت العملية عن توقيف أحد عشر شخصا وحجز تسع سيارات و300 ملف قاعدي مزور وأجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى وثائق إدارية مختلفة.

كما أوقف حراس الحدود 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من معسكر وتلمسان وبشار وغرداية وعين قزام بولاية تمنراست