دخول المصعد الهوائي لباب الوادي حيز الخدمة

أخبار الوطن
22 يناير 2018 () - الخبر اونلاين/وكالات
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أكد وسام لمكحل  المدير العام لمؤسسة  النقل الجزائري عن طريق الكوابل و المصاعد الهوائية (إتاك)، اليوم الإثنين، دخول  المصعد الرابط بين (باب الوادي -السيدة الإفريقية) و ( باب الوادي - زغارة)  حيز الخدمة و الاستغلال  قبل نهاية سنة 2018. 

وأوضح لمكحل لوكالة الأنباء الجزائرية أن المصاعد الهوائية "الحامة - المدنية " و "رياض  الفتح- بلوزداد " و "قصر الثقافة - وادي كنيس" و" باب الوادي وادي قريش-  بوزريعة" بالعاصمة ستتدعم خلال السداسي الثاني من سنة 2018 بدخول حيز الخدمة  مجددا لخط " السيدة الإفريقية - بولوغين " المتوقف حاليا بسبب أشغال تجديد و  صيانة و تهيئة.

و قد تم  تدشين التيلفيريك الرابط بين بلديتي باب الوادي و بوزريعة على مسافة 3 كلم و ارتفاع أكثر من 360 مترا

وتشكل حركية تنقل الزوار عبر خط رياض الفتح - بلوزداد واحدة من أبرز خطوط  المصاعد الهوائية بالعاصمة، حسب ما قال المكحل الذي تحدث عن الطبيعة السياحية  التي تغلب على هذا الخط لاسيما و أن المتنقل عبره يتمكن من أول وهلة من  الاستمتاع بمنظر عام لخليج و مدينة الجزائر التي تحتضن حديقة الحامة بكل  تفاصيلها من أعالي المصعد وصولا إلى ساحة رياض الفتح.

                             

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