أكد وسام لمكحل المدير العام لمؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل و المصاعد الهوائية (إتاك)، اليوم الإثنين، دخول المصعد الرابط بين (باب الوادي -السيدة الإفريقية) و ( باب الوادي - زغارة) حيز الخدمة و الاستغلال قبل نهاية سنة 2018.

وأوضح لمكحل لوكالة الأنباء الجزائرية أن المصاعد الهوائية "الحامة - المدنية " و "رياض الفتح- بلوزداد " و "قصر الثقافة - وادي كنيس" و" باب الوادي وادي قريش- بوزريعة" بالعاصمة ستتدعم خلال السداسي الثاني من سنة 2018 بدخول حيز الخدمة مجددا لخط " السيدة الإفريقية - بولوغين " المتوقف حاليا بسبب أشغال تجديد و صيانة و تهيئة.

و قد تم تدشين التيلفيريك الرابط بين بلديتي باب الوادي و بوزريعة على مسافة 3 كلم و ارتفاع أكثر من 360 مترا

وتشكل حركية تنقل الزوار عبر خط رياض الفتح - بلوزداد واحدة من أبرز خطوط المصاعد الهوائية بالعاصمة، حسب ما قال المكحل الذي تحدث عن الطبيعة السياحية التي تغلب على هذا الخط لاسيما و أن المتنقل عبره يتمكن من أول وهلة من الاستمتاع بمنظر عام لخليج و مدينة الجزائر التي تحتضن حديقة الحامة بكل تفاصيلها من أعالي المصعد وصولا إلى ساحة رياض الفتح.