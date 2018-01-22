ساهم الدولي الجزائري سفيان هني في عودة فريقه أندرلخت بفوز ثمين من خارج الديار في إطار الجولة الـ22 من الدوري البلجيكي الممتاز ، حيث كان هني وراء الهدف الوحيد الذي أمضاه لناديه في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول .

و يتواجد فريق أندرلخت في المرتبة الثالثة في الترتيب العام برصيد 43 نقطة و بفارق 11 نقطة عن المتصدر كلوب بروج .

من جهته الدولي الجزائري الآخر رشيد غزال جدد عهده مع التهديف بعد صيام طويل و هذا عقب مساهمته في الثلاثية التي فاز بها ناديه موناكو أمس عندما استضاف نادي ماتز .

و كان غزال وراء الهدف الثاني الذي أمضاء في الدقيقة 67 .