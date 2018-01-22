دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018.

وتم إحصاء 3508 مرقي غير مسجل تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ،و شدد الوزير على أي تخلف عن الأجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل.

وتم إيداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتماد على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة منهم 5240 مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية.

و قال وزير السكن لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين الـ 122 الجدد أن الصندوق سجل 5240 مرقي عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين الـ 7000 الحائزين على الاعتماد، أي بنسبة بلغت 63% ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف حيز الدراسة ما نسبته 93 % وتحصل 3864 ملف على الموافقة و رفض 337 ملف.

وحسب الوزير فإن الـ 16 ألف وحدة سكنية التي مازالت في الأرضية تتطلب إيجاد حلول لها وإنجازها سريعا من طرف المرقين.

وسيتم خلال الثلاثي الأول إعداد البطاقيات الثلاث للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجازي لمعرفة كفاءة وإمكانيات كل مرقي.

وتستمر عملية الإحصاء التي بلغت نسبة 90 % بالنسبة لمؤسسات الإنجاز وأزيد من 60 % بالنسبة لمكاتب الدراسات والمرقين حتى نهاية مارس المقبل.

وتم إحصاء أزيد من 3700 مؤسسة بناء مقابل 6227 ورشة بناء، من جانبه سجل صندوق الضمان 150.000 وحدة يتم إنجازها من طرف المرقين المسجلين ضمن منها 50.000 وحدة في إطار الترقية الحرة.

ويحتاج برنامج ال 70 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم إلى 7000 مرقي عقاريي سيتم اختيارهم حسب القدرة والكفاءة لكل مرقي.