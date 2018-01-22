عرفت الحركة الاحتجاجية التي شنها مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية متفاوتة بين مطار الجزائر الدولي ووهران وعنابة، فيما تم تنصيب خلية أزمة حسب ما أفادت به الشركة الوطنية في بيان لها.

و أشار البيان إلى أن مستخدمي الملاحة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية دخلوا اليوم الإثنين، على الساعة الرابعة صباحا في إضراب دون إشعار مسبق.

وأضاف نفس المصدر أن "الرحلات المبرمجة انطلاقا من الجزائر العاصمة أُلغيت" موضحا أنه "لم يسجل الإضراب استجابة واسعة في وهران و عنابة حيث تمكنت بعض الطائرات من الإقلاع صبيحة اليوم الإثنين" .



وتعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها أنها تضع تحت تصرفهم الأرقام الهاتفية التالية : 70 90 50 (021)- 86 92 50 (021) للاستفسار.



يُشار إلى أن مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية دخلوا في إضراب صبيحة اليوم ، رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور.