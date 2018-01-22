أعلن ممثل عن نقابة مستخدمي الملاحة الجوية، اليوم الإثنين، أنه تم إيداع إشعار بالإضراب لدى الإدارة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، حسب ما صرح به للتلفزيون العمومي.

وأكد أن النقابة التقت بوزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، و أنه كان هناك حوار و نقاش مع النقابة في عدة جلسات للخروج من النفق المظلم و هو ما لم يحدث .

و ليلة أمس على الساعة التاسعة ليلا اتخذت النقابة قرارا بالتوجه لإضراب مفتوح، و السبب يرجع للإدارة بعدم الرضوخ لمطالبهم، أما بالنسبة للمسافرين فقد تأسف ممثل المضربين لحالهم.

كما أكد نفس المتحدث أن "المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية أعطى تعليمات مفادها أن الرحلات المتوجهة إلى البقاع المقدسة لا يشملها هذا الإضراب".