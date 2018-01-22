نجحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالشلف في تفكيك لغز جريمة قتل راح ضحيتها سائق شاحنة يبلغ من العمر 56 سنة من ولاية سطيف، عثر عليه مقتولا داخل شاحنته التي كانت مركونة بمحطة الخدمات الظهرة غرب ولاية الشلف.

وحسب مصدر أمني، فإن الجريمة وقعت منتصف ليلة 15 جانفي الجاري، حينما أقدم الجاني البالغ من العمر 26 سنة على قتل الضحية، والاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم كانت بحوزته، ليلوذ بعدها بالفرار برفقة شخص آخر كان في انتظاره على متن سيارة، إلى ولاية سطيف التي يقيمان فيها.

وأفضت التحقيقات التي تم تمديدها إلى ولاية سطيف إلى كشف هوية الجناة، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، كما تم استرجاع المبلغ المالي المسروق.

وأثناء مثول المتورطين أمام نيابة محكمة الشلف، أمرت بإيداع متهمين الحبس المؤقت، فيما وضع المشتبه به الثالث تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة وعدم التبليغ عن جريمة .