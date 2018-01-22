دعا الأمين العام الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح اليوم الاثنين بالجزائر منخرطيه الى التصدي لـ"الأزمات المفتعلة والمتعمدة" التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين خدمة لـ "مخططات خبيثة".

وحث صويلح خلال إشرافه على أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للاتحادي التجار إلى "السهر على حماية الاقتصاد الوطني وتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية من خلال المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الجبهة الاجتماعية". ويتأتى هذا حسبه، من خلال "الحوار والتشاور" مع الحكومة للحصول على الحقوق المشروعة للتجار بشكل يضمن حق التاجر وحق المواطن على حد سواء.

وطالب من التجار الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن "المشاركة في المعادلة الأمنية من خلال تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على الأمن الغذائي والوقاية من أي عملية تهدف لاستغلالهم وشل كل محاولات المساس بالاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بالجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب".

وتابع قائلا: "لقد آن الأوان لتبني استراتيجية محكمة وحلول ذكية للتمكن من ربط التجارة مع الصناعة و الزراعة علما أن الرهان الحقيقي اليوم هو دفع المستهلك لاقتناء المنتوج الوطني".