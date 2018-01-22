كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين لغير الإجراء (كاسنوس) شوقي يوسف عاشق، أن الصندوق "في صحة جيدة" وانه تجاوز الصعوبات المالية التي عرفها خلال السنوات الماضية "لاسيما بفضل التجار".

واغتنم عاشق الفرصة للتنديد بـ"بعض الأطراف التي أرادت تشويه صورة الصندوق وانتحال صفته لنشر ختوم مزيفة على الفايسبوك تلزم فئات معينة من التجار والحرفيين دفع اشتراكات معينة لا أساس لها من الصحة".

وفي تصريح للصحافة أوضح عاشق أن "بعض الأطراف أرادت خلق بلبلة ما بين الصندوق والتجار لكن في الواقع لا يوجد أي خلاف بيننا وبين التجار فكل تاجر يدفع اشتراكاته حسب مستوى مداخيله وموقع نشاطه" مشيرا إلى أن الصندوق يعمل وفق منطق "تضامني".

وبخصوص رفع مبلغ الاشتراكات ابتداء من جانفي 2018 أكد نفس المسؤول أن هذه الزيادة لا تؤثر سلبيا على المشتركين بل تمكنهم من الحصول على منح تقاعد أكثر أهمية.

وذكر بان الصندوق يضم حاليا حوالي 2 مليون مشترك منهم مليون مشترك منتظم وان مداخيل الصندوق قد ارتفعت سنة 2017 مفضلا ترك عرض الأرقام خلال لقاء صحفي سينظم قريبا .