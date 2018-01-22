فصل مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء- مساء اليوم الإثنين بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية حيث أصدرت حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته حسبما أكده مصدر مسؤول في الشركة.

وحسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر اليوم الإثنين في حدود الساعة الرابعة مساءا المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة .

وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.

وقال ذات المصدر أنه و تبعا لهذا الحكم القضائي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المستخدمين المضربين .

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة سخرت محضر قضائي لمباشرة الإجراءات اللازمة تبعا للحكم القضائي الصادر والذي يقر بعدم شرعية الإضراب.

يذكر أن الإضراب ما يزال حتى الآن متواصلا حيث رفع مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب الإضراب.