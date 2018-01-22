اعترف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بوجود ظاهرة تضخيم الفواتير في مجال الاستيراد.

أكد الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن ظاهرة تضخيم الفواتير في مجال الاستيراد موجودة فعلا ولكن يستحيل تقديرها في ظل غياب الإحصائيات, مضيفا ان وزارة التجارة تسعى إلى التحكم عبر التكوين في آليات دولية تسمح بتقدير ذلك التضخيم عن طريق المقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من البلد الأصلي.

من جهة أخرى أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن تنظيم الاستيراد يسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح الوزير أن تدخل الدولة في التجارة الخارجية واجب ينص عليه الدستور.

وفي رده على سؤال للنواب حول منع استيراد بعض المواد, ذكر بن مرادي ان الحكومة عملت في شفافية و بإشراك كل المتدخلين في المجال, بغية إصدار قائمة تحوي مواد منع استيرادها لكونها تصنع محليا, مبديا أسفه لكون استيراد مدخلات صناعة المشروبات قد كلف 200 مليون دولار خلال سنة 2017 في حين البعض منها يصنع محليا.

وعلى صعيد اخر كشف بن مرادي عن إنشاء مستقبلا فرق مشتركة تضم مفتشي مصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين من اجل مراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني, موضحا انه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الأمن والدرك الوطنيين من اجل إنشاء تلك الفرق.

وعن أسعار المواد الغدائية, اعتبر بن مرادي أن أسعار الخضر الفواكه "ليست مرتفعة كثيرا"، مؤكدا ان الدولة تسعى الى حماية اسعار المواد المدعمة مثل الخبز.