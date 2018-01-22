نصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اليوم الاثنين الهيئة المسيرة لشؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم تطبيقا للقرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي للاتحادية أمس الأحد والقاضي بسحب تفويض تسيير البطولة الاحترافية من مجلس إدارة الرابطة المحترفة حسب ما أفاد به بيان الفاف على موقعها الرسمي.

وأوضح البيان أن وفدا يتكون من خير الدين زطشي رئيس الاتحادية ورشيد قاسمي وعمار بهلول وحكيم مدان بصفتهم أعضاء المكتب الفيدرالي إضافة الى محمد ساعد الأمين العام للفاف يوسف بن مجبر رئيس رابطة ما بين الجهات وعلي مالك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم (هواة) تنقلوا الى مقر الرابطة المحترفة لكرة القدم لتنفيذ هذا القرار".

واستقبل وفد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) من قبل فوزي قليل نائب رئيس الرابطة المحترفة وأحمد يحياوي الامين العام للرابطة في غياب الرئيس محفوظ قرباج حيث تم عقد اجتماع ذكر فيه رئيس الفاف قرار المكتب الفيدرالي وأسبابه.

"أريد أن أطمئن عائلة كرة القدم المحترفة أن الهيئة المسيرة مدعوة لتسيير الشؤون اليومية للرابطة المحترفة لكرة القدم والسهر على تنظيم بطولة الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية في أحسن الظروف في انتظار تنظيم جمعية عامة انتخابية وتفويض التسيير لمجلس الادارة الجديد" يضيف بيان الفاف.

وتتشكل الهيئة المسيرة من عمار بهلول والعربي أومعمر بصفتهما عضوي المكتب الفيدرالي وعلي مالك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم (هواة) حيث يمكن مستقبلا توسيع عضويته الى باقي الشخصيات الرياضية. من جهة اخرى سيتم الإبقاء على موظفي ومصالح الرابطة المحترفة لكرة القدم في مناصبهم.

كما اغتنمت الهيئة الفيدرالية هذه الفرصة للإشادة بمحفوظ قرباج إزاء كل ما قدمه من خدمات للكرة المحترفة خلال السنوات الماضية بتفاني وإخلاص في مهمته في ظل التزاماته المهنية المهمة.

وكانت الرابطة قد نشرت بيانا رفضت فيه تسليم مقرها للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مطالبة إياها بضرورة "إبلاغها رسميا بالقرار الذي اتخذته أمس الأحد خلال اجتماع المكتب الفيديرالي بسطيف بسحب التفويض منها في تسيير البطولة الوطنية", حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الانترنت.