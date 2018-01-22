نظمت بلدية حمام دباغ بڨالمة، اليوم الاثنين، تكريما خاصا للرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على تسيير البلدية وأمينها العام المتقاعد مؤخرا، ونابغة تحدّي القراءة العربي للطبعة الأخيرة، التلميذة ياسمين جعلاب، التي حصلت على المرتبة الأولى ولائيا، والخامسة وطنيا والتاسعة عربيا.

جرت التكريمات بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للبلديات، الموافق للـ18 جانفي من كل سنة ، وقد حضرها بالإضافة إلى مسئولي الدائرة والبلدية، مسؤولون مدنيون وعسكريون وإداريون وبعض إعلاميي البلدة السياحية.

وقد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي ،محمد فريعن ، حرص المجلس على الالتفات لكل الإداريين والموظفين ، الذين أدوا واجبهم خدمة لهذه البلدية ، سواء منهم من أحيل على التقاعد ،أو الذين لا يزالون يؤدون واجبهم في الميدان . كما أكد بأن جميع صور الرؤساء السابقين للبلدية التي جعلت في أطر ، ستعلق داخل مقر المجلس الشعبي البلدي ، وتحفظ للأجيال والمسيرين القادمين، وهي مبادرة تتخذ لأول مرة داخل هذه البلدية.

وقد كرّم 10 رؤساء بلديات تعاقبوا على تسيير البلدة السياحية، يتقدمهم أول رئيس مجلس شعبي بلدي لحمام دباغ، الأستاذ المحامي عبد الحميد بورموم، وأعرق المسيرين حسين بوخميس وكمال مكبرو، عبد العزيز شايب، ناصر زريمش ذي العهدتين، المرحوم مسعود بوسطحة، ابراهيم حيمري، نور الدين مرابطي، عبد الرحمان عميرة والمرحوم كمال ورتسي .