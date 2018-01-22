وافق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ على تسوية موقتة للموازنة ستسمح بانهاء شلل الحكومة الفدرالية كما اعلن زعيمهم تشاك شومر الاثنين.



وقال شومر "بعد مباحثات وعدة عروض وعروض مضادة توصلت مع زعيم الجمهوريين الى اتفاق".



واضاف "سنصوت اليوم لوقف شلل الحكومة والاستمرار في التفاوض لايجاد اتفاق شامل" حول مصير مئات آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا صغارا الى الولايات المتحدة.



وكان الديموقراطيون رفضوا حتى الان التصويت على هذا التمديد الموقت دون ضمانات مؤكدة ليتمكن هؤلاء من البقاء في الولايات المتحدة وتصحيح اوضاعهم.



وكان شلل الحكومة بدأ منتصف ليل السبت ما منع مئات آلاف الموظفين من التوجه الى مراكز عملهم صباح الاثنين.



وينص الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ على مهلة لاقرار الموازنة حتى الثامن من شباط/فبراير ونقاش حقيقي حول مصير المهاجرين.



لكن على مجلس النواب الموافقة لان النص الذي تبناه مجلس الشيوخ مختلف عن ذلك الذي كان اقره في وقت سابق الخميس.