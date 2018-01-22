أزال متحف اللوفر أبوظبي خريطة للخليج لا تظهر اسم دولة قطر، ما يضيف مزيدا من الاحتقان للأزمة المستمرة منذ جوان الماضي بين الإمارات العربية والبحرين والسعودية ومصر من جهة، والدوحة من جهة أخرى. وبررت إدارة المتحف عدم وضع اسم الإمارة بـ "خطأ غير مقصود".



قام متحف اللوفر أبوظبي بإزالة خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر، موضحا أن عدم وضع اسم الإمارة عليها جاء نتيجة "خطأ غير مقصود"، إلا أن الحادثة فتحت سجالا جديدا بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال متحف اللوفر أبوظبي في بيان الاثنين إن الخريطة "تمثل الطرق التي تم من خلالها تبادل إناء قديم"، مضيفا أن "عدم دقة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا عمل المتحف فورا على تبديلها".



والخميس انتشرت على الإنترنت صورة الخريطة التي عرضت في قسم الأطفال في المتحف.



وسارعت المياسة بن حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إلى انتقاد المتحف. وكتبت في تغريدة على موقع تويتر "الناس يزورونها (المتاحف) لاكتساب المعرفة والتعرف على ثقافات العالم من خلال القطع المعروضة

وأضافت "فكرة المتاحف جديدة على أبوظبي، لكن هل أن متحف اللوفر (في فرنسا) يرضى بهذا الأمر؟"، في إشارة إلى المتحف الأم في فرنسا وعدم وضع اسم قطر على الخريطة.

كما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن الدول المقاطعة لقطر "تقوم بتسييس الجغرافيا والفن والثقافة والرياضة والدين"، مضيفة أن "اللوفر أبوظبي واحد من الأمثال على ذلك".

ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على المياسة بن حمد بتغريدة انتقد فيها تضخيم المسألة، رغم أنه أقر بوجود خطأ في الخريطة. وكتب "تابعت باستغراب تغريدة رئيسة هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض من تعود الاصطياد في الماء العكر".