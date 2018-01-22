على شاكلة نكتة عن عون الأمن الذي أوقف صاحب سيارة ”ديكابوتابل” إنجليزية الصنع (المقود على اليمين) وقال له: ”نزعت سقف السيارة وقلنا معليش، رفعت صوت الغناء الصاخب وقلنا معليش، أما أن تعطي المقود لمرافقك أمام أعيننا فذلك ما لن نسكت عنه”، على شاكلة هذه النكتة كان رد برلماني من الأرندي إلى والي ولاية شرقية داخلية يوم تنصيب هياكل مجلسها الولائي، حيث قال له داخل القاعة: ”مرّرت قوائم الأفالان دون ملفات وقلنا معليش، رفعت عدد مقاعدهم بـ3 أو 4 مقاعد وقلنا معليش، أما أن تطيح بالأرندي من الرئاسة وتقصيه من كافة المواقع والهياكل، فذلك ما لن نسكت عنه وسنجهض هذه اللعبة عاجلا أم آجلا”.