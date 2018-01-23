حظرت السلطات الأمريكية استقبال جميع الشحنات وطائرات البضائع القادمة من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء حقائب المسافرين. أعلنت ذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة. لكن وزارة الطيران المصرية قالت إن ذلك غير دقيق.



ردا على ما تردد عن تحذير السلطات الأمريكية من وضع متفجرات على طائرات بضائع قادمة إليها من عدة دول بالشرق الأوسط من بينها مصر، حظرت السلطات الأمريكية استقبال جميع الشحنات وطائرات البضائع القادمة من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء حقائب المسافرين.



وقالت مصادر مطار القاهرة: "بعد قيام وفد أمريكي بتفتيش إجراءات الأمن بمطار القاهرة منذ أكثر من عام، اكتشف بعض الثغرات الأمنية في قرية البضائع حيث يحتاج رجال الشرطة لتدريب مكثف واستخدام أجهزة حديثة لفحص البضائع والطرود والحاويات قبل شحنها على الطائرات وقرر وقف استقبال أي طائرات بضائع من مطار القاهرة إلا بعد علاج هذه الثغرات".



وأضافت المصادر "تضمن قرار السلطات الأمريكية عدم شحن أية بضائع وطرود قادمة من قرية البضائع بمطار القاهرة على طائرات شركة مصر للطيران لنقل الركاب والتي تتوجه يوميا إلى مطار جي إف كيندي بنيويورك والاقتصار على شحن حقائب الركاب فقط بعد فحصها يدويا وآليا وإلكترونيا قبل شحنها بطائرات الركاب، وبدأت السلطات المختصة بتنفيذ طلبات الجانب الأمريكي من خلال استيراد أجهزة فحص حديثة وتدريب الكوادر الأمنية الخاصة بها".



في حين قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن تقارير حظر جميع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة من مطار القاهرة "قديمة وغير دقيقة" مضيفة أن الحظر قائم منذ 2015. وقالت الوزارة في بيان "هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأمريكية وفى تطور مستمر بالإضافة إلى أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا".