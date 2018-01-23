ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من النمو الاقتصادي الجيد واستمرار تخفيضات الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمائة، مقارنة مع السعر في التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى في ثلاث سنوات الذي سجله في 15 يناير عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمائة، عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 في 16 يناير عند 64.89 دولار للبرميل.

وكان صندوق النقد الدولي عدل يوم الإثنين صعوديا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2018 و2019 إلى 3.9 بالمائة لكليهما، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التحديث السابق في أكتوبر.