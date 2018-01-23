احتلت الجزائر المركز الثمانين بين أفضل بلدان العالم لعام 2018 ، حسب ما أوضحه تقرير أمريكي نشرته مجلة أمريكية متخصصة "أمريكا نيوز" بأخبار الولايات المتحدة والدول، اليوم الثلاثاء، وشمل التقرير أكثر من 80 دولة بينها دول عربية احتلت مراكز متفاوتة.

واعتمد التقرير في تصنيفه على معايير محددة وضعتها المجلة الأمريكية، وأبرزها معدل ريادة الأعمال ونسبة المخاطر، المواطنة في المجتمع. بالإضافة إلى التأثير الثقافي والعادات والتقاليد في المجتمع وغيرها.

وبحسب التصنيف، احتلت قطر بالرغم من الحصار المفروض عليها المركز الأول عربيا و35 عالميا وتبعتها المملكة العربية السعودية (37 عالميا) واحتلت مصر المركز 42 عالميا وجاءت بعدها المغرب التي احتلت المركز 47 في العالم.

أما تونس فقد جاءت في المركز 65 عالميا وتلتها الأردن(68) وسلطنة عمان(73) ولبنان (75) والجزائر (80)، وغابت كل من السودان وسوريا وليبيا في التقرير بسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدول حاليا.

من جهة أخرى، احتلت روسيا المركز 26 عالميا حيث تقدمت مركزا واحد مقارنة بالسنة الماضية.

أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا وكندا وألمانيا وتلتها كل من المملكة المتحدة واليابان. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد احتلت المركز الثامن وروسيا المركز 26 وأوكرانيا المركز 69 عالميا.