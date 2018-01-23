يمثل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ،اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية .

و أوضح البيان أن هذا المنتدى ينظم هذه السنة تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك" و الذي يشكل أرضية دولية لترقية التعاون الدولي و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.

كما سيشهد المنتدى مشاركة العديد من رؤساء الدول و الوزراء و رؤساء المؤسسات وشخصيات معروفة عالميا

وأضاف البيان أن مساهل سيشارك بصفته عضو في دورة خاصة تبحث الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستبرز التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المنطقة من العالم.