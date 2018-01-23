كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير،اليوم الثلاثاء، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولي أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه تقدر بـ 31 مليار دينار منها 13.5 مليار دينار تخص المؤسسات العمومية والبلديات،

وأشارزايرإلى أن 80 بالمائة من المواطنين يسددون فاتوراتهم في الآجال المحددة،بينما توجد 8200 ملف قيد النزاع تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للمياه. أما بخصوص تحصيل ديون الجزائرية للمياه المقدرة بـ 31 مليار دينار ، فأكد زاير العمل على تحصيلها بشتى الطرق الودية أو القضائية، وقدرت ديون مجمع سونلغاز لدى الجزائرية للمياه بـ 6 ملايير دينار.

وأوضح المتحدث ذاته أن فوترة المواطنين تكون كل 3 أشهر أما المؤسسات الصناعية فشهريا والمتابعة تتم بشكل دوري نتيجة لاستعمالهم كميات كبيرة من الماء ، معلنا عن 8200 حالة على المستوى الوطني التي تستغل الماء بشكل غير شرعي ، كما أشار إلى أن شركة "سيال" فرع من الجزائرية للمياه تسير المرفق العمومي للماء و التطهير و هي موجودة بولايتي الجزائر و تيبازة.

وقال حسين زاير بخصوص تذبذب توزيع الماء إنه يحدث في المناطق غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه، كما أن انخفاض منسوب المياه يقل في بعض السدود مثل ما حدث في الطارف و تأثرت به عنابة الصائفة الماضية حيث أن السد طاقة استيعابه تقدر بأكثر من 185 مليون متر مكعب ووصل إلى أقل من 20 مليون متر مكعب ،مؤكدا أنه قد اتخذت تدابير للقضاء على مشكل المياه في عنابة و الطارف و هذا قبل شهر رمضان ونفس الشيء بالنسبة لسطيف و برج بوعريريج و معسكر و النعامة و سيدي بلعباس و تلمسان.

و أفاد ضيف الأولى أن الجزائرية للمياه تغطي 85% من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب و 15 % المتبقية مسيرة من طرف البلديات.