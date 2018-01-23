ضرب زلزال شدته 8.2 درجة الساحل الجنوبي بولاية آلاسكا في المحيط الهادي، صباح اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من حدوث موجة تسونامي، حسب ما أوردته وكالة رويترز.



وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فإن الزلزال قد وقع على بعد 256 كلم جنوب شرق منطقة تشينياك بولاية آلاسكا ، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.

وفي ذات الصدد، حذرت السلطات من حدوث موجة تسونامي، فيما لم ترد بعد تفاصيل عن الأضرار والإصابات.



وفي النصف الآخر من الكرة الأرضية، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.0 درجات على بعد 130 كلم جنوب غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا مما أدى إلى إثارة الرعب وسط السكان وحدوث تشققات في الطرق في المناطق الريفية.