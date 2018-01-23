أفاد مدير قسم الشؤون العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، رضا طوبال الصغير بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوجهة من الجزائر نحو باريس عادت، صبيحة اليوم الثلاثاء، بعد إقلاعها بقليل نتيجة عطب في المحرك تسبب فيه سرب من الطيور .

و أوضح ذات المسؤول أن "الطائرة التي كانت تضمن الرحلة (AH1002)، و خلال مرحلة الإقلاع من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مطار رواسي شارل ديغول، اصطدم بها سرب من الطيور بحيث شعر قائد الرحلة بصدى الاصطدام فقرر العودة إلى المطار لأجل الفحص والمراقبة، و هذا عملا بإجراءات السلامة للتحقق من حالة المحرك".

و تابع طوبال الصغير أن "التقنيين ، بعد فحص الطائرة، أكدوا ضرورة عملية الصيانة".

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و أضاف نفس المسؤول أنه بناءً على ذات السبب قامت شركة الطيران الوطنية بتحويل الركاب إلى طائرة أخرى لاستئناف رحلتهم.

يُشار إلى أن بعض المطارات عبر العالم تلجأ إلى العديد من الوسائل لإبعاد الطيور مثل أضواء الليزر و محاكاة لأصوات استغاثة ولكنها ليست دائما مجدية.