الحماية المدنية على خطى الداخلية

أخبار الوطن
23 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وكالات
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أصدرت مصالح الحماية المدنية ،اليوم الثلاثاء، بياناتها الدورية باللغة الأمازيغية ، بعد الخطوة  التي أقدمت عليها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

 فقد وجه نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، بيانات للصحافة مكتوبة باللغة الأمازيغية وبأحرف التيفيناغ، وتعد أولى البيانات الرسمية التي تكتب بهذه الحروف.

و إلى حد الآن مازال هناك جدلا بين الجزائريين حول طريقة كتابة اللغة الأمازيغية، فيرى البعض أنه يجب كتابتها بالأحرف اللاتينية، أما البعض الآخر فيرى ضرورة كتابتها بالحرف العربي ، في حين يتمسك  البعض بكتابتها  بأحرف التيفيناغ.

 

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