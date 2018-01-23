أصدرت مصالح الحماية المدنية ،اليوم الثلاثاء، بياناتها الدورية باللغة الأمازيغية ، بعد الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

فقد وجه نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، بيانات للصحافة مكتوبة باللغة الأمازيغية وبأحرف التيفيناغ، وتعد أولى البيانات الرسمية التي تكتب بهذه الحروف.

و إلى حد الآن مازال هناك جدلا بين الجزائريين حول طريقة كتابة اللغة الأمازيغية، فيرى البعض أنه يجب كتابتها بالأحرف اللاتينية، أما البعض الآخر فيرى ضرورة كتابتها بالحرف العربي ، في حين يتمسك البعض بكتابتها بأحرف التيفيناغ.

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