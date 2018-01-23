كشف المدير التجاري للجوية الجزائرية زوهير هواوي عن تجميد الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور مستخدمي الملاحة التجارية دون إلغائه قائلا " سيتم تطبيق الزيادة عندما تسترجع الشركة عافيتها المالية.

وقال ممثل الجوية الجزائرية للإذاعة الجزائرية إن التوازن المالي للشركة هش في الوقت الحالي ولا يسمح بتطبيق الاتفاق المبرم مع مستخدمي الملاحة التجارية قبل عام وقد صرحت بذلك علنا في الاجتماعات التشاورية لها بالنظر إلى وضعيتها المالية الصعبة.

"نحن لسنا في أزمة لكننا بحاجة إلى تجنيد كل الموارد البشرية لرفع التحدي أمام المنافسة الشرسة لـ 22 شركة أجنبية " هكذا صرح المدير التجاري للجوية الجزائرية الذي دعا كافة العمال بمختلف المديريات إلى الوقوف مع شركتهم حتى تتمكن مجددا من استعادة توازنها المالي موضحا أن هذا الأخير يفترض أن يشمل توازنا في رقم الأعمال و تكلفة الاستغلال التي تتضمن سعر الوقود ونفقات رواتب العمال والصيانة وضرائب المطارات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي بقدر ما كان التحكم فيها جيدا كانت الوضعية المالية للشركة مريحة ، مذكرا في هذا الصدد بالاستثمارات الثقيلة التي باشرتها الجوية الجزائرية منذ عامين لتعزيز أسطولها الجوي الذي يفرض عليها ديونا اتجاه شركاءها.

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ونبه زهير هواوي إلى أن الشركة ستلجأ إلى تعزيز مكاسبها وستضع هذا العام مخطط عمل يمتد إلى غاية 2023 يتضمن فتح وجهات جديدة سيما بعد استلام المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي ودعم نشاط شحن البضائع والذي سيبدأ بتحويل طائرة من نوع بوينغ 137/800 لهذا الغرض.