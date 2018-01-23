أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 يناير 2018 تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة كما كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني بسكيكدة، مخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ببرج باجي مختار أربعة مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 1.75 طن من المواد الغذائية و 12 ألف لتر من مادة زيت المائدة في حين تم توقيف شخصين اثنين وحجز شاحنة وأدوات التنقيب عن الذهب بتمنراست ".

حمل تطبيق "الخبر" >> من هنا

وفي نفس السياق "أوقفت عناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة وبسكرة أربعة مهربين وضبطت 2456 وحدة من مختلف المشروبات و1050 علبة سجائر".

من جهة أخرى "وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية "أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس والأغواط وغرداية وبشار وتندوف"، كما أكده بيان الوزارة.