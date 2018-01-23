أعرب الوزير الأندونيسي السابق للشؤون الخارجية، حسن ويراجودا، المبعوث الخاص للرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، يوم الإثنين، بالجزائر عن رغبة بلده في تكثيف علاقاتها مع الجزائر خصوصا في المجال الاقتصادي.

و في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، قال المبعوث الخاص" جئت إلى الجزائر حاملا رسالة من رئيس أندونيسيا إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يركز من خلالها على الرغبة في تعزيز العلاقات أكثر خصوصا في المجال الاقتصادي"، مشيرا بصفة خاصة إلى قطاعات المحروقات والسكن و البنى التحتية وكذا الصناعة الإلكترونية.

كما أوضح أنه اقترح أيضا إنشاء شركة مختلطة بين الجزائر و أندونيسيا في مجال إنتاج الأسمدة ومشتقاتها، مشيرا إلى أن هذا الاستثمارات تقدر بمليار دولار، مضيفا أن بلده يفكر أيضا في إنجاز مشروع طريق سريع بالقارة الإفريقية.

من جهة أخرى، نوه المبعوث الأندونيسي بالتزام الرئيس بوتفليقة توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين و استعداده لتسهيل تواجد الشركات الأندونيسية في الجزائر.