أدى تسرب كبير للغاز وسط لندن إلى غلق محطة "تشيرينغ كروس" للسكك الحديدية وإجلاء المئات من ملهى ليلي وفنادق قريبة.

وأعلنت الشرطة أنه جرى إجلاء نحو 1450 شخصاً، مبينة أنه تم رصد باستخدام ما لديها من أجهزة مستويات عالية من الغاز الطبيعي في الجو، و قد أغلقت طريق ستراند القريب من المحطة .

وأوضحت هيئة الإطفاء في لندن أن سبب تسرب الغاز يعود إلى انقطاع في أنبوب وهو ما أدى إلى تسريبه،وهذا بعد أن تلقت الإدارة اتصالا على الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وذكرت إدارة شبكة السكك الحديدية أن محطتي تشيرينغ كروس ووترلو شرق ستظلان مغلقتين على أن يتم تحويل بعض الخدمات إلى محطات أخرى ومن المرجح إلغاء غيرها.

وقالت إدارة الخطوط الجنوبية الشرقية إن من المتوقع استئناف خدمات القطارات بحلول ظهر الثلاثاء.