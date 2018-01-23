استطاعت سيدة أمريكية، أن تسافر من مدينة شيكاغو إلى العاصمة البريطانية لندن، عبر الطائرة، دون تذكرة ولا جواز سفر، لكن رحلتها لم تنته بسلام، إذ جرى اعتقالها قبل أن تغادر مطار لندن.

واستنادا إلى "نيويورك تايمز"، فإن مارلين هارمان، دخلت إلى مطار أوهاري في شيكاغو، الأسبوع الماضي، ثم تسللت إلى طائرة تابعة للخطوط البريطانية.

ودخلت هارمان، البالغة من العمر 66 عاما، إلى المطار، في 14 من يناير الجاري، وأظهرت كاميرات المراقبة أنها حضرت إلى المطار، دون جواز سفر ولا تذكرة. ومرت على مقربة من ضباط التفتيش في المطار، أثناء انشغالهم بمراقبة مسافرين آخرين، وأخفت وجهها بشعرها، ثم تقدمت إلى الأمام.

وحين اجتازت هارمان مرحلة التفتيش، حاولت أن تستقل طائرة إلى ولاية كونيتيكت، على الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال الاختباء خلف مسافر في الطابور، لكن المسؤول عن البوابة قام بتوقيفها وطلب منها أن تجلس ريثما يجري النظر في أمرها.

وقضت هارمان ليلة كاملة في المطار بعد ذلك، لكنها تمكنت من التسلل إلى حافلة تقل المسافرين صوب سلم طائرة أخرى، والغريب في الأمر، أن الصعود إلى الحافلة كان يستدعي تذكرة وجواز سفر.

وسافرت السيدة المخادعة حتى مطار هيثرو، لكن جرى اعتقالها هناك، وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة حيث تواجه اليوم تهمة السرقة والدخول إلى منشأة المطار بشكل غير قانوني.

وفتحت سلطات المطار الأمريكي تحقيقا لمعرفة الثغرات التي استغلتها المسافرة لتصل إلى الطائرة دون أي وثيقة.