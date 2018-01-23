جاء في بيان لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر أصدرت أمس الإثنين قرارا بـ "عدم شرعية" الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل و كذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي.

واعتبرت الوزارة بأن الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة بعدم شرعيته وبالتالي فإن المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب و يتعرضون لإجراءات إدارية متعددة بدء باقتطاعات غير مسقفة من الراتب.

و جددت وزارة الصحة استعدادها للحوار البناء داعية النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير الشرعي.

وكان عمال سلك شبه الطبي الذين واصلوا أمس الإثنين إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي.