استلم اليوم الثلاثاء ميناء الصيد رايس حميدو بولاية الجزائر،جزئيا، بعد أن خضع لأشغال إعادة تهيئة من أجل تحسين ظروف المهنيين من صيادين و تجار و حتى الزوار و السياح، في انتظار الانتهاء من تهيئة جميع هياكل هذا المرفق قبل حلول موسم اصطياف 2018 ، حسبما صرحت به مديرة الصيد البحري و الموارد المائية لولاية الجزائر ربيعة زروقي.

و قالت زروقي إن أشغال المطابقة و التهيئة و الحماية لميناء رايس حميدو كانت قد انتهت في وقت سابق في جانفي2016، فيما شملت باقي الأشغال التي شملها مشروع إعادة تهيئة الميناء و تعميم و إعادة صيانة شبكة الإنارة العمومية و تجديد شبكة الصرف الصحي وقد تم التخلص حسبها من ظاهرة صرف المياه القذرة للسكنات المحيطة بالمكان مباشرة نحو الشاطئ انطلاقا من الهضبة المحاذية له و التي كانت تشكل نقطة سوداء بالنسبة لمستغلي الميناء.