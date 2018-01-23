استلام جزئي لميناء الرايس حميدو

مال و أعمال
23 يناير 2018 () - الخبر اونلاين/واج
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استلم اليوم الثلاثاء ميناء الصيد رايس حميدو  بولاية الجزائر،جزئيا، بعد أن خضع لأشغال إعادة تهيئة من أجل تحسين ظروف المهنيين من صيادين و تجار و حتى الزوار و السياح، في انتظار الانتهاء من تهيئة  جميع هياكل هذا المرفق قبل حلول موسم اصطياف 2018 ، حسبما صرحت به مديرة الصيد البحري و الموارد المائية لولاية الجزائر ربيعة زروقي.   

و قالت زروقي إن أشغال المطابقة و التهيئة و الحماية لميناء رايس حميدو كانت قد انتهت في وقت سابق في جانفي2016، فيما شملت باقي الأشغال التي شملها مشروع  إعادة تهيئة الميناء و تعميم  و إعادة صيانة شبكة الإنارة العمومية و تجديد  شبكة الصرف الصحي  وقد تم التخلص حسبها من ظاهرة صرف المياه القذرة للسكنات  المحيطة بالمكان مباشرة نحو الشاطئ انطلاقا من الهضبة المحاذية له و التي كانت  تشكل نقطة سوداء بالنسبة لمستغلي الميناء.

 

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