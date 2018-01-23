سيدخل مصنع إنجاز وتركيب المركبات من علامة " إيفيكو" الواقع بمنطقة النشاطات ببلدية أولاد البردي بولاية البويرة حيز الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 2018 حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء ببومرداس الرئيس المدير العام لمجمع" إيفال" الصناعي الجزائر صاحب المشروع.

وأوضح بايري محمد في تصريح للصحافة على هامش حفل استقبال ومرافقة سفير دولة إيطاليا بالجزائر فيرارا باسكوال بوحدة جمع و تركيب السيارات النفعية أو المركبات من نوع "إيفيكو دايلي" بأولاد هداج غرب بومرداس التي بدأت في الإنتاج في جويلية 2017 بأنه تم "تقديم تاريخ موعد استلام المصنع المذكور الذي كان مقررا بين سنتي 2019 أو 2020، على إثر مضاعفة وتقدم وتيرة الإنجاز".

وأكد بايري بأنه "تم مضاعفة وتيرة إنجاز هذا المصنع الذي ينجز برأسمال جزائري مائة بالمائة لصاحبه مجمع " إيفال" الصناعيي بـ"شكل كبير" بعد تغيير مؤسسة الإنجاز المكلفة حيث يجري العمل حاليا مع المؤسسة الجديدة " على مدار 24 ساعة من دون توقف حتى تتم عملية التسليم في الآجال المذكورة".

وذكر نفس المصدر بأن المصنع يجري إنجازه بمنطقة النشاطات الصناعية "سيدي خالد" في مساحة تزيد عن 100.000 متر مربع و يتضمن ما يزيد عن 8 سلاسل للعمل مزودة بأحدث التكنولوجيات في المجال و تتراوح قدرتها الإنتاجية لمركبات نفعية وأخرى للحمولة في أنواع مختلفة نظريا ما بين 5000 و 10.000 وحدة سنويا تماشيا وطلب السوق.