كشف وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث إذاعة خاصة بالطريق السيار شرق/غرب.

من جهة أخرى قال كعوان في تصريح للصحافة عقب تقديمه عرضا حول ميزانية القطاع لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أنه "سيتم تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أقرب الآجال"، مشيرا إلى أنه تم إنجاز "عمل هام" لتأسيس هذه السلطة.

وفي رده على سؤال حول تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة، أفاد كعوان أن الوزير الأول سبق وأن تطرق إلى هذا الموضوع، مبرزا أن العمل في هذا المجال عرف "تقدما".

وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن القمر الاصطناعي الجزائري للإتصالات ألكوم سات1 الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي سيقدم "خدمات هامة للقنوات التلفزيونية لاسيما في مجال البث والرقمنة".

وأوضح أن وزارة الاتصال "ليس لها دور رقابي على العمل الصحفي ولم تتدخل يوما ما لقمع أو معاقبة وسائل الإعلام"، مؤكدا أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي هي في طور التأسيس وتتشكل كذلك من ممثلي الصحفيين، ستعمل على "ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة وفق القانون".

كما شدد على ضرورة تغطية الصحافة المكتوبة لكافة مناطق الوطن، مبديا أسفه في نفس الإطار لغياب ملحقات علمية وتاريخية واقتصادية في الصحف الوطنية.

وفي رده على انتقادات النواب لبعض برامج المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، قال كعوان إن التلفزيون العمومي له "ثوابت إيجابية، منها احترام دفتر الشروط الخاص به"، مشيرا إلى أن القناة الثالثة للتلفزيون العمومي "تحتل المراتب الثلاثة الأولى في مختلف الاستطلاعات التي تم إجراؤها بالرغم من وجود منافسة حادة من قبل القنوات الأجنبية والخاصة".