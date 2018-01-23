سيعرف حيي بلوزداد (بلكور سابقا) والحامة بالجزائر العاصمة وواجهتيهما البحرية إعادة تهيئة شاملة في اطار مشروع نموذجي و الذي تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على وضع لمساته الاخيرة, حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير القطاع عبد الوحيد طمار.

واوضح الوزير عقب استقباله لرئيسة وحدة الدول العربية لمنظمة اليونسكو ندا الحسان ان هذه العملية, الاولى من نوعها, تهدف إلى إعطاء وجه جديد للحيين العاصميين اللذان يمتدان على مساحة تقدر بحوالي 10 هكتارات" وذلك دون تحديد تاريخ انطلاقها.

وسيسمح المشروع -حسب قوله- بترميم النسيج العمراني الموجود بالحيين وبناء عمارات ومباني جديدة وكذا خلق مساحات خضراء وفضاءات تنعش الحياة الاجتماعية والاقتصادية بهذه المنطقة.

وأكد طمار انه في حالة نجاح هذا المشروع الذي سيتم بمشاركة السلطات المحلية لولاية الجزائر ستعمم التجربة على مناطق اخرى عبر الوطن.