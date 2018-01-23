ينتظر أن تدخل قطارات "كوراديا" حيز الخدمة عبر خطوط النقل بالسكك الحديدية بالجزائر بداية من شهر مارس المقبل، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وصرّح ياسين بن جاب الله للصحافة على هامش فعاليات يوم تحسيسي حول ظاهرة الرشق بالحجارة والمحافظة على القطار الذي نظم بالشلف أن " قطارات كوراديا ستدخل حيز الخدمة ابتداء من الثاني مارس المقبل".

وأوضح ذات المسؤول في هذا السياق أن أولى قطارات كوراديا سيتم استلامها بميناء الجزائر في الفترة ما بين 27 و29 فيفري المقبل على أن تجرب تقنيا لتشرع في الخدمة بدءا من الثاني من شهر مارس، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في سياق "تحسين وعصرنة وتطوير الخدمات في هذا المجال".

كما أفاد نفس المصدر بأن هدف مصالحه وعبر ورشة سيدي بلعباس لتأهيل القطارات يتمثل في إعادة تأهيل 202 عربة بمعدل 4 عربات شهريا لتدخل حيز الخدمة عبر كافة الخطوط تدريجيا.

للإشارة تعتبر قطارات كوراديا من أحدث وسائل النقل بالسكك الحديدية والتي توفر خدمات جد راقية وعصرية ينتظر أن تستلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 17 قطارا منها وهذا بموجب الطلبية التي تم عقدها مع شركة ألستوم في جويلية 2015.