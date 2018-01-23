أسفرت عملية قرعة الدور الثمن نهائي لمنافسة كأس الجزائر عن مواجهات قوية، أبرزها الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وحامل اللقب شباب بلوزداد.

وفي قمة اخرى يستقبل صاحب وصافة الرابطة المحترفة الاولى شبيبة الساورة نادي اتحاد الجزائر، في مقابلة صعبة على الطرفين، علما ان ابناء لجنوب أزاحو وفاق سطيف في الدور الماضي.

كما يشهد هذا الدور مواجهتين أخرتين بين اندية الرابطة المحترفة الاولى، عندما يستقبل الجريح اتحاد البليدة واتحاد بلعباس كل من دفاع تاجنانت واتحاد بسكرة على التوالي في مقابلتين مفتوحتين على كل الاحتمالات،

وفي باقي اللقاءات سينتقل كل من مولودية وهران وشبيبة القبائل لكل من مولودية بجاية وشباب الدار البيضاء، فيما يستقبل متصدر الرابطة المحترفة الثانية نادي مولودية البيض، أما قمة "الصغار" فستجمع بين اتحاد بلخير وشباب الزاوية، حيث سيدخل المتأهل منهما التاريخ من أوسع ابوابه.

مباريات الدور ثمن النهائي :

(1) مولودية الجزائر - شباب بلوزداد

(2) جمعية عين مليلة - مولودية البيض

(3) اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت

(4) شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل

(5) مولودية بجاية - مولودية وهران

(6) شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر

(7) اتحاد بلخير - شباب الزاوية

(8) اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة.

كما تم اليوم إجراء قرعة الدور الربع نهائي والتي جاءت على النحو التالي:

الفائز من مباراة اتحاد بلعباس-اتحاد بسكرة (8) - الفائز من مباراة شبيبة الساورة-اتحاد الجزائر (6)

الفائز من مباراة مولودية الجزائر-شباب بلوزداد (1) - الفائز من مباراة مولودية بجاية-مولودية وهران (5)

الفائز من مباراة اتحاد بلخير-شباب الزاوية (7) - الفائز من مباراة جمعية عين مليلة-مولودية البيض (2)

الفائز من شباب الدار البيضاء-شبيبة القبائل (4) - الفائز من مباراة اتحاد البليدة-دفاع تاجنانت (3).