سلم إرهابي نفسه بعد ظهر اليوم الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست, وهذا بفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي استرجعت أيضا كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي, سلّم إرهابي نفسه, مساء اليوم 23 جانفي 2018, للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة). ويتعلق الأمر بالمسمى أ.سيدي محمد المكنى أبو علي, الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2008".

وعلى إثر ذلك, "تم استرجاع مركبة (1) رباعية الدفع مجهزة بقاعدة لحمل الرشاش 12.7مم, رشاش ثقيل (1) عيار 12.7 مم, مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف, مخزنين (2) لرشاش كلاشنيكوف مملوئين, الى جانب كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات".