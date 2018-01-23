أصيب سبعة أشخاص مساء اليوم الثلاثاء بكدمات وجروح جراء مناوشات وقعت بين الطلبة داخل الحرم الجامعي بمستغانم حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر "أن الاشتباكات بالأيدي والضرب المتبادل حدثت لأسباب مجهولة بين فئتين من طلبة كلية الآداب والفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس على مستوى ساحة "المعهد الفلاحي سابقا" بوسط مدينة مستغانم".

وتسببت هذه المناوشات-وفقا لذات المصدر- في إصابات لدى الطرفين بكدمات في مناطق مختلفة من الجسم (5 أشخاص) وبجروح على مستوى الرأس واليدين (شخصين).

وتم تحويل المصابين السبعة من طرف وحدات الحماية المدنية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى "شي غيفارا" بمستغانم يضيف نفس المصدر.

وذكر المصدر الأمني "أن الاحتكاكات بين طلبة قسم الفنون بجامعة مستغانم القادمين من ولايات مختلفة أصبحت متكررة منذ 2014 ولأسباب تبقى مجهولة لحد الآن".

من جهتها فتحت إدارة جامعة مستغانم على الفور حوارا مع طلبة الكلية المذكورة على خلفية هذا الحادث "المؤسف" حسبما صرح مدير الجامعة البروفيسور مصطفى بلحاكم.