اعتبر مساعد المدرب الوطني الجزائري, زين الدين محمد الصغير اليوم الثلاثاء, أن فريقه "على أتم الاستعداد" لمواجهة أنغولا غدا الأربعاء بليبروفيل, في اطار الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا-2018 لكرة اليد , بفضل لاعبين "تحذوهم ارادة فولاذية".

وصرح محمد صغير بعد أقل من 24 ساعة عن المباراة : " نحن مستعدون, الفريق استراح جيدا . 48 ساعة التي لم نلعب فيها ساعدتنا على استرجاع الجهود التي بذلها اللاعبون في الدور الاول. قمنا بمعاينة طريقة لعب المنتخب الانغولي عبر الفيديو وسنفعل نفس الشيء هذه الأمسية".

وأضاف الدولي الجزائري السابق : " يبقى الاهم هو إرادة اللاعبين التي بإمكانها تعويض نقص التحضيرات لديهم , سيما في الجانب الدفاعي. هم متضامنون كثيرا, يجلسون دائما مع بعضهم البعض للحديث عن ما يجب فعله وهذا ما يعزز روح المجموعة لديهم , عكس الفرق الاخرى".

وفي سؤال عن رأيه, حول المنافس الذي فاز على الجزائر سنة 2016 بالقاهرة خلال المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث ( 24-19) وحرمه من التأهل الى بطولة العالم , يرى المدرب الجزائري انه باستثناء الخسارة امام مصر ( 25-20), خلال الجولة الرابعة للمجموعة الثانية , فان انغولا " طبقت لعبا جميلا " في الدورة.

وقال : " اللاعبون الانغوليون يطبقون طريقة لعب كرة اليد حديثة ونظيفة. انهم يتميزون بالقوة الدفاعية والسرعة في الهجوم مع لعب دون مراوغات. يلعبون بطريقة تقنية ويحسنون تسديد الرميات من بعد, مع مدافعين رائعين. هو فريق متكامل. أعتقد أنهم جاؤوا الى ليبروفيل من أجل التتويج بالكأس القارية, بطولة العالم بالنسبة لهم شيئ إضافي , سبق لهم المشاركة فيها".

وأجرى أشبال الثنائي, سفيان حيواني - زين الدين محمد صغير عصر اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية الأخيرة, قبل مواجهة زملاء انجيلو كيتونغو, غدا الأربعاء على الساعة 15:00سا. وخصصت للجوانب الهجومية قصد خلق مساحات في الهجوم وتمكين الجناحين من التحرر.

ونشط اللاعبون الـ18, في آخر الحصة, لقاء تطبيقيا لمدة خمس دقائق ليفسحوا المجال بعدها للمنتخب المصري للتدريب بقصر الرياضات بليبروفيل.