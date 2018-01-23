رغم أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يروج في دعاياته للخوف والتحذير من الإسلام والمسلمين و"أسلمة المجتمع" في ألمانيا، اتخذ أحد قياداته في ولاية براندنبورغ منحى معاكسا وأشهر إسلامه.



اتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي موضوع الإسلام و"أسلمة المجتمع" موضوعا سجاليا في خطاباته الدعائية وفي برنامجه الانتخابي. وكثيرا ما يستغل هذا الموضوع إعلاميا في محاولة لكسب أصوات الناخبين. وفي الصفحة الرسمية للحزب في ولاية براندنبورغ تجد هذه العبارة "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا في رأينا"، وذلك في إشارة إلى العبارة الشهيرة للرئيس الألماني الأسبق كريستيان وولف الذي قال إن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا.



والجديد والمثير هو أن أحد قياداته في الولاية اعتنق الإسلام حسب ما نقلته صحيفة "تاغيس شبيغل" البرلينية. وحسب الصحيفة فإن أرتور فاغنر عضو قيادة الحزب في ولاية براندنبورغ دخل الإسلام. وكان فاغنر معروفا بمواقفه المتشددة من المسلمين واللاجئين.