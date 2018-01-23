رغم الهالة التي صاحبت إصدار البطاقة الذهبية، واستعراض قدراتها المالية في سحب مبالغ تصل لحدود 50 ألف دج، عوض 20 ألف في البطاقة القديمة، إلا أن الوضع ليس كذلك. فواقع الحال في سطيف يؤكد وجود موزّعاتها الآلية خارج الخدمة، وإذا اشتغلت فالتسقيف بسحب مبلغ 20 ألف سيواجه زبائن بريد الجزائر، مما جعل الكثير من المواطنين بالمنطقة، يعلقون بأن البطاقة الذهبية كانت من النوع المغشوش، حيث سرعان ما حالت وصارت بطاقة برونزية فقط، فهي لم تقدم أية خدمة إضافية للمواطن عدا تعطيله

مرة أخرى.