ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة أطلقت النار على رجل يحمل سكينا بالقرب من المحطة الرئيسية للقطارات في مدينة غنت غرب البلاد، ونقلته إلى المستشفى.



ويأتي هذا الحادث بعد ما خفضت بروكسل من مستوى التهديد الأمني يوم الإثنين وقالت إن "هجوم المسلحين أصبح أقل احتمالا، بعد عامين تقريبا من مقتل 32 شخصا في هجمات بروكسل".



وأعلنت الحكومة أن مستوى التهديدات انخفض إلى النصف، وكانت قوات الأمن في البلاد في حالة تأهب من المستوى الثالث عقب تفجيرات مارس عام 2016.



ولم يصدر من الشرطة أي تعليق على الحادث.