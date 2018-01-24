أعلنت السلطات الأمريكية، الإثنين، انقراض الأسد الجبلي (الكوجر) الذي كان يعيش بشرق البلاد، في المنطقة بين ميشيغان وساوث كارولاينا، وتقرر رفعه من قائمة السلالات المهددة.

وأوضحت إدارة مصائد الحياة البرية الأمريكية إن السنوريات الكبيرة، التي تعرف أيضا بالأسود الجبلية، كانت تجوب جميع الولايات شرقي نهر المسيسيبي، لكن جميعها اختفت بحلول عام 1900 بسبب الصيد المستمر والأفخاخ.



وقد شرعت إدارة المصائد في 2011 في مراجعة مكثفة لوضع الكوجر. وأصبحت خطة رفعه من قائمة السلالات المهددة نهائية الإثنين.



يشار إلى أن هذا النوع من الأسود أدرج في القائمة عام 1973، رغم عدم توثيق مشاهدته لثلاثة عقود. وكان آخر أسد من هذا النوع يجري توثيق مشاهدته قد قتل على يد صياد في ولاية مين عام 1938.



وقالت جماعات مدافعة عن البيئة إن رفع الكوجر الشرقي من قائمة الفصائل المهددة بالانقراض يمهد الطريق أمام ولايات مثل نيويورك التي بها جبال أديرونداك الموطن الملائم لأسد الجبال، للعمل على تربيته من جديد عن طريق جلب حيوانات من التي تتكاثر في الغرب.





