نظم مناهضون للرأسمالية مسيرات بعدد من المدن السويسرية، أمس الثلاثاء، احتجاجا على مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث اخترق المتصاهرون طوقا أمنيا في مدينة دافوس، وكان شعارهم "ترامب غير مرحب به".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الجمعة في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس وهو اجتماع سنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين في أنحاء متفرقة من العالم ويُحظر تنظيم احتجاجات خلاله.

واقتحم نحو 20 متظاهرا السياج الأمني للوصول إلى مركز المؤتمرات في دافوس وهم يرفعون لافتات ويهتفون "امحوا المنتدى الاقتصادي العالمي" قبل أن تفرقهم الشرطة بشكل سلمي.

وتم توزيع أكثر من أربعة آلاف جندي سويسري لتأمين دافوس إضافة إلى ألف شرطي وفُرض حظر طيران في المكان.

وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين في زوريخ بلغ ألفين.

ونظم مئات المحتجين أيضا مسيرات في ساحات عامة في جنيف ولوزان وفريبورج. ورفعوا في جنيف لافتات كتب عليها "العنصري ... المتحامل ضد النساء ... الرأسمالي" و"لا تمس حقوق المرأة".