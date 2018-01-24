أعلنت مصادر طبية في مدينة بنغازي الليبية أن ضحايا انفجار سيارتين أمام مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني ببنغازي ارتفعت إلى 41 قتيلا و80 جريحا.

وكانت سيارتان مفخختان انفجرتا في محيط مقر للجوازات والجنسية قريب من مسجد "بيعة الرضوان" في مدينة بنغازي، بفارق 30 دقيقة، وتزامن التفجيران مع خروج المصلين من المسجد، ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى نتيجة تجمع المواطنين في المكان عقب التفجير الأول.

وأفادت صحيفة "المرصد الليبي" الإلكترونية بمقتل آمر قوة التحري والقبض التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويدعى أحمد الفيتوري، وإصابة "آمر وحدة مكافحة الجوسسة في المخابرات الليبية العميد المهدي عبد العزيز الفلاح".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية مطالبة المشير خليفة حفتر الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة تقديم الجناة للعدالة"، ودعوته الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر "والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة".