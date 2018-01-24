كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ،أمس الثلاثاء ،أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني أن أزيد من 60 بالمائة من المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تمول حاليا من استرجاع القروض الممنوحة للشباب المستفيدين سابقا من هذين الجهازين.

وأوضح زمالي أن مساعي القطاع تهدف إلى رفع نسبة تمويل هذه المشاريع للوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي للجهازين، وبالتالي الاستغناء عن الخزينة العمومية في تمويل المشاريع المبرمجة ضمن هذين الجهازين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاعه يعمل على تنصيب 500 ألف طالب عمل خلال السنة الجارية (400 ألف في الإطار الكلاسيكي و 100 ألف مستفيد من جهاز الإدماج في مختلف قطاعات النشاط).

وقال في هذا الصدد إنه تم إحصاء 596859 طالب عمل مبتدئ تم توظيفهم بصفة دائمة منذ سنة 2008 إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن مجموع الاعتمادات المالية الموجهة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ بداية تنفيذه في جوان 2008 إلى 2017 بلغت 726 مليار دج.

وأشار زمالي إلى أن قانون المالية لسنة 2018 رصد مبلغا قدره 41.2 مليار دج لتمويل التنصيبات في إطار المساعدة على الإدماج المهني والتوظيفات في إطار عقود العمل المدعمة للشباب