قال السفیر الفرنسي في الجزائر "كزافي دريانكور" أن أي ملف طلب التأشيرة غير كامل يؤدي إلى "الرفض" مهما كانت صفة الشخص.

وأكد كزافییه دريناكور في حوار لموقع المتخصص Algérie Voyages & Visas ، أن أي ملف لطلب التأشیرة يكون ناقصا سیؤدي مباشرة إلى رفض منح التأشیرة، مھما يكن صاحب الملف، مشيرا إلى أن الجانب المادي يشكل عنصرا أساسيا.

وقال السفير إن الطلبة الجزائريين في فرنسا، يمثلون ثالث فئة الطلبة الأجانب، مؤكدا أن 9300 تأشيرة منحت للجزائريين قصد الدراسة سنة 2017.

وذكر دريناكور أن سنة 2017 شھدت منح 410 آلاف تأشیرة من أصل 630 ألف طلبا.