قرر ملك المغرب محمد السادس، مؤخرا، السماح للمرأة المغربية مزاولة مهنة " العدل"، أي تحرير عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مغربية.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بأن الملك سبق له أن كلف وزير العدل بدراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وتابع ذات المصدر "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

ويُعتبر هذا القرار سابقة تاريخية في المغرب ، إذ كانت هذه المهنة التي تخضع لضوابط الشريعة الإسلامية واجتهادات المذهب المالكي حكرا على الرجال فقط.