ألقت السلطات التركية القبض على كفاح بشير حسين، المسؤول عن "ديوان الصحة" في تنظيم ما يعرف بـ "داعش" و13 آخرين، منهم 7 جزائريين، خلال عملية أمنية في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن ولاية "شانلي أورفا".

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى المصادر "أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفادت بعبور مجموعة من التنظيم الإرهابي، بينهم قادة ومسؤولون بالتنظيم، من سوريا لتركيا، بواسطة مهربين".

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن التركية أوقفت 12 شخصا عبروا إلى تركيا من الجانب السوري، فيما قدم سوريان لهم الدعم من داخل تركيا.

وكشفت المصادر الأمنية التركية أن الموقوفين، هم 7 جزائريين، وسوريين، وعراقيين، وهولندي، وبريطاني من أصل مغربي، ومصري.

وأقر الدكتور كفاح بشير حسين، أحد العراقيين، المشتبه بهما خلال التحقيق بأنه "أمير ما يسمى بـ(ديوان الصحة) في تنظيم داعش"، واعترف بأنه أحد مؤسسي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن تحت إمرته ما بين 6 إلى 7 أمراء آخرين.

وتبين أيضا، بحسب المصدر، أن بين الموقوفين اثنين مدرجان على القائمة الحمراء للشرطة الدولية "الإنتربول"، وهما الهولندي، زافييرا روز كلير سواجيماكيرس، ومختار مكاوي، الجزائري الأصل والمقيم في هولندا.

كما اتضح كذلك وجود "مذكرة ضبط وملاحقة بحق البريطاني من أصل مغربي، يونس بن البادية، أحد الموقوفين الـ 14 ".