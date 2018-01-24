كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتعاملي الخزف نعمان إسماعيل، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن عدد المصانع التي تنتج مادة السيراميك يفوق الـ 35 مصنعا موزعة عبر التراب الوطني، بحيث تلبي 60 % من احتياجات السوق الجزائرية .

و أكد أن المنتوج الوطني يتميز بالنوعية والكمية، مشيرا إلى أن المادة الأولية أصبحت تصنع محليا بعدما كانت تستورد سابقا من إسبانيا.

و صرح نعمان أن اللجنة الوطنية لمتعاملي الخزف حديثة النشأة تضم أكثر من 500 متعامل وهي تسعى إلى تنسيق و تنظيم النشاط بالجزائر ، معلنا أن عدد الفاعلين في الخزف كبير جدا و حسب الإحصائيات الرسمية هناك أكثر من 50 ألف عامل ، دون احتساب العمال غير المصرح بهم ، كما أنه من أهداف اللجنة استقطاب الكفاءات الوطنية الموجودة في الخارج لإعطاء دفع لصناعة الخزف بالجزائر.

وأوضح رئيس اللجنة بخصوص التصدير أنه لا يوجد برنامج خاص لتصدير مادة الخزف فهناك كميات قليلة فقط تخرج و يأمل أن يكون هناك ترويج للمنتوج الوطني من قبل كل الهيئات المعنية.

و قال في الأخير أن قائمة حظر استيراد الخزف تحتوي على 851 منتوجا .